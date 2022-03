Seine-Maritime. Quatre enfants suivis au CHU de Rouen participent à un rallye aérien

Quatre enfants suivis au CHU de Rouen sont partis en avion, samedi 26 juin, depuis l'aéroport de Boos. Jusqu'au dimanche 4 juillet, ils vont parcourir près de 2 000 km dans les airs, autour de la France, pour ce rallye de neuf jours en cinq étapes.

12 heures de vol

Ce projet est porté par des pilotes de l'aéroclub Rouen Normandie, qui soutiennent l'association Vie et Espoir. "Cette année passée n'a pas favorisé les initiatives d'évasion", affirme Christine Pérignon, président de l'association. Dans chaque avion, l'enfant est escorté d'un soignant, d'un pilote et d'un copilote. Le vol dure de 1 h 30 à 2 h 30 selon les étapes, chaque matin, l'après-midi étant consacré à des activités ludiques, sportives ou culturelles (loisirs nautiques, visite de parc à thème, découverte de lieux insolites ou de natures typiques, etc.)

Les enfants passeront, au total, 12 heures dans les airs. Ils survoleront la vallée de la Loire puis le Massif central, le bassin d'Arcachon, avant de longer la côte Atlantique jusqu'à l'île de Ré, avant le retour à Rouen.

Le parcours du rallye aérien en cinq étapes. - DR