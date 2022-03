Musique. Barbara Pravi sort le clip de "Le jour se lève", suite de "Voilà"

Barbara Pravi a représenté la France lors du concours de l'Eurovision 2021. Elle a terminé à la 2e place de la compétition et a décroché, par la même occasion, un record de points. Elle n'a pas gagné, mais a néanmoins marqué toute l'Europe avec Voilà. Il était compliqué de prendre la relève de ce titre et pourtant, elle le fait avec Le jour se lève. Le clip fait suite à celui de Voilà, et appelle à une suite.

Profitons de Le jour se lève dès maintenant !

Dans son premier album, il y aura 10 ou 11 titres, accompagnés par un orchestre. Les instruments à cordes apporteront toujours plus d'émotion à la voix de Barbara Pravi, qui vient d'ailleurs de rejoindre la programmation du festival Les Rendez-Vous Soniques de Saint-Lô.