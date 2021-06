Barentin. Dans la caravane du Tour, Olivier Leven va vivre "une belle aventure humaine"

"J'ai un souvenir assez incroyable de cette ambiance donc quand j'ai su que j'avais l'occasion de passer de l'autre côté de la barrière, je n'ai pas hésité une seule seconde." Olivier Leven ne s'est pas fait prier pour candidater auprès de son employeur, Domitys, et le rejoindre dans la fameuse caravane publicitaire du prochain Tour de France, qui s'élance le samedi 26 juin. À 45 ans, cet habitant de Barentin "attiré par toutes les formes de sport" est resté marqué par le souvenir "du passage de la caravane et de la course dans le col du Tourmalet, après avoir passé la nuit dans le camping-car familial", quand il avait 15 ans.

Loin du peloton, près des gens

Plutôt pratiquant de course à pied, de trail et de natation, Olivier Leven admet humblement ne pas bien connaître les têtes qui forment maintenant le peloton. Lui vient plutôt "pour les rencontres, l'ambiance, l'aventure humaine", surtout cette année "pour un retour à la normale". Un état d'esprit qui lui permettra de ne pas être déçu d'être si proche et pourtant si loin de la course, qu'il ne verra pas depuis les véhicules de son entreprise. Avec ses collègues, Olivier Leven est déjà bien briefé sur son rôle : "On sera à l'arrière d'un véhicule pour la distribution de goodies."

C'est donc "différemment" et parfois à la télé "quand il restera des forces après les longues journées", que le futur caravanier espère pouvoir suivre les exploits du peloton. Surtout que les quatre étapes sur lesquelles il sera présent lui réservent quelques surprises comme un passage dans les Landes qu'il adore, l'arrivée mythique sur les Champs-Élysées... et un passage sur les pentes du Tourmalet. L'occasion de boucler la boucle et d'adresser un joli clin d'œil à l'adolescent qui découvrait l'effervescence du Tour il y a 30 ans.