Visite. Faire du sport pour découvrir la ville de Caen

Enfilez vos baskets et branchez vos écouteurs pour visiter la ville de Caen. Grâce à Runnin'City, il est possible de découvrir les sites emblématiques de la ville. L'application fonctionne avec la géolocalisation. Une voix vous guide et vous donne des informations sur des endroits symboliques de la ville.

L'application est téléchargeable sur smartphone. Ce nouvel outil numérique est ouvert aux sportifs, touristes et locaux et propose des parcours pour tous les niveaux, à faire à son rythme. Quatre itinéraires sont disponibles. Vous avez le choix entre un circuit historique, sportif, nature ou à vélo. Le parcours "1 000 ans d'histoire", d'une longueur de 5,5 km, vous emmènera à l'Abbaye aux Hommes, Abbaye aux Dames ou encore à l'église Saint-Pierre. Vous en apprendrez beaucoup sur l'histoire de ces lieux incontournables de la ville, le tout en brûlant des calories. Le parcours "ville verte et bleue" de 5,5 km également passe par le port de plaisance, le verdoyant Jardin des Plantes et traverse l'Orne. Idéal pour admirer les richesses naturelles de Caen. Le parcours le plus sportif est de 10 km. Il met à l'honneur les sites d'accueil des délégations sportives pour les Jeux Olympique de 2024. Vous passez donc au stade Hélitas, aux bases nautiques ainsi qu'au poumon vert de la ville, la Prairie. Pour les cyclistes, le parcours de 15 km vous fera traverser la ville jusqu'à la Presqu'île et le Mémorial. Des itinéraires à faire à pied, à vélo ou en courant mais qui sont accessibles à tous les niveaux. Runnin'City propose également de suivre son évolution et ses performances sportives. Des visites dynamiques et athlétiques mais à faire surtout pour le plaisir et la beauté des lieux.

Focus sur le parcours historique En six kilomètres et 45 minutes, faites un bond dans le passé. De Guillaume le Conquérant avec le château ducal et les deux abbayes, à la Bataille de Normandie avec la Reconstruction, la ville a traversé les siècles. Amateurs d'histoire, laissez-vous guider. Un parcours en 13 étapes 1 - Place Saint-Sauveur 2 - Palais Fontette 3 - Place de la République 4 - Le Vaugueux 5 - Château 6 - Eglise Saint-Pierre 7 - Port et Tour Leroy 8 - Abbaye aux Hommes 9 - Abbaye aux Dames 10 - Rue Froide 11 - Maison des Quatrans 12 - Université de Caen 13 - Eglise Saint-Jean Runnin'city, 100 % français L'application a été développée en 2016 par une start-up lyonnaise. Elle couvre plus de 200 villes dans le monde.

L'application Runnin'City est gratuite et téléchargeable sur les plateformes Android et Apple Store.