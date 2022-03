À découvrir. Boire, manger, dormir… Nos bons plans !

Caen regorge de bars et cafés où il est agréable de siroter un verre en plein été. Le constat est identique pour les restaurants. Entre le fameux quartier du Vaugueux, la place Saint-Sauveur et les ruelles qui cachent de bonnes adresses, il a été difficile de faire un choix. Mais choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas ? Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas déçu.

En terrasse au soleil

Que vous soyez amateurs de vin blanc ou de cocktails endiablés, vous trouverez votre bonheur dans les rues les plus commerçantes de la ville, la fameuse "rue de la soif" ou bien au bord de l'eau, le long du port. Nous avons sélectionné un bar pour son ambiance chaleureuse et la qualité de ses planchas. On apprécie aussi l'été pour pouvoir déjeuner au soleil, au cœur du Jardin des plantes. Enfin, si vous voulez terminer la journée en beauté, lâchez-vous, faites-vous plaisir et réservez une chambre à la maison d'hôtes du Clos Saint-Martin. C'est le trio assuré pour passer une belle journée d'été dans le centre-ville de Caen !