Alençon. Une arrivée pour un départ au sanctuaire Louis et Zélie Martin

Damien Thomas quitte le secrétariat général du sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon. Grégoire Moreau l'y remplacera à partir de la fin du mois d'août.

Lors du confinement, on a beaucoup parlé de la fermeture des coiffeurs, des restaurants, des lieux culturels ou des discothèques, qui n'accueillaient plus de public. Mais à Alençon, c'est aussi le nombre des pèlerins au sanctuaire Louis et Zélie Martin qui est tombé à zéro…

Depuis son ouverture en 2009 à Alençon, la Maison Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse, accueillait chaque année quelque 30 0000 pèlerins, essentiellement venus du monde entier où la Sainte est davantage vénérée qu'en France. Depuis 2019, le sanctuaire d'Alençon a aussi ouvert un site d'hébergement pour les pèlerins. Mais la Covid-19 est arrivée et ce flot de visiteurs venus du bout du monde s'est totalement tari. Compte tenu des normes sanitaires qui restent drastiques vis-à-vis de nombreux pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, leur nombre risque de prendre beaucoup de temps pour revenir à la normale.

Depuis bientôt quatre ans, Damien Thomas était le secrétaire général de ce sanctuaire, qu'il quitte pour d'autres aventures professionnelles. Lors de sa cérémonie de départ lundi 21 juin au soir, il évoquait, pour son successeur, la peut-être nécessité de se recentrer sur une cible de visiteurs hexagonaux ou européens, davantage que sur ceux venus de très loin à l'étranger, et de mettre davantage encore en avant la Sainteté des parents Martin, premier couple dans toute l'histoire de l'Église béatifié (en 2008) puis canonisé (en 2015), modèle de vie pour de nombreux parents et de nombreuses familles d'aujourd'hui.

Damien Thomas aura passé près de quatre années au secrétariat général du sanctuaire d'Alençon. -

Le 150e anniversaire de Thérèse

Mais, si la Covid l'autorise, un événement pourrait peut-être "réamorcer la pompe" du flot des pèlerins étrangers : lundi 21 juin au matin, les sanctuaires d'Alençon et de Lisieux (Calvados) ont travaillé ensemble au 150e anniversaire de la naissance de Thérèse (1873/1897) : il pourrait être retenu par l'Unesco pour sa biennale 2022-2023, avec un rayonnement planétaire. La décision sera prise lors de la 2012e session du Conseil exécutif de l'Unesco, qui se tiendra du 6 au 12 octobre prochain.

Grégoire Moreau prendra ses nouvelles fonctions fin août. -

Le successeur de Damien Thomas, Grégoire Moreau, 42 ans, est titulaire d'une maîtrise d'histoire moderne et d'un DEA à la faculté de lettres de Nantes. Il a travaillé pour les diocèses de Bourges et de Luçon. Il prendra ses fonctions fin août à la tête du sanctuaire d'Alençon.