Départementales 2021. Ce qu'il faut retenir du scrutin dans le Calvados

Dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections départementales dans le Calvados, les électeurs ont accordé leur confiance majoritairement à la droite, dans un scrutin marqué par un taux d'abstention record. Le taux d'abstention est de 65,43 % dans le département.

À Caen, la gauche et les écologistes l'emportent dans trois cantons sur cinq.

• Caen 1

Sophie Simmonnet et Ludwig Willaume (DVD-Majorité départementale), 52,12 % des voix. Alexandra Duhamel et Thibaut Legal (UG-EELV) obtiennent 47,88 %.

• Caen 2

Marie-Christine Quertier et Patrick Jeannenez (DVD-Majorité départementale), 52,01 % des voix. Marie-Jeanne Gobert et Jeff Soubien (UG-EELV), 47,99 %.

• Caen 3

Salyha Achouchi et Antoine Casini (UG-EELV), 55,66 % des voix. Anne Raffin et Pascal Pimont (DVD-Majorité départementale), 42,34 %.

• Caen 4

Martine Kerguélen et Francis Joly (UG-EELV), 49,52 % des voix. Cécile Cottenceau et Théophile Kanza Mia Diyeka (DVD), 36,67 %. Emma Fourreau et Philippe Velten (LFI), 13,71 %.

• Caen 5

Alexandra Beldjoudi et Eric Vève (Union de la Gauche), 54,55 % des voix. Gabin Maugard et Emilie Rochefort (Majorité départementale de centre droit), 45,45 %. Fait notable, Gabin Maugard, tout jeune nouvel élu à Caen, se présentait pour la première fois.

Le président du département vers son troisième mandat

Dans le canton de Bayeux, Jean-Léonce Dupont, président sortant, en binôme avec Mélanie Lepoultier (divers droite), obtient 58,11 % des voix, contre 23,91 % pour le binôme du rassemblement de la gauche et de l'écologie, Xavier Brunschvicg et Valérie Harel, et 17,97 % pour Valérie Dupont et Bernard Crouzille du RN. Jean-Léonce Dupont se dirige vers un troisième mandat comme président du Département. En 2015, cela s'était joué au second tour. Jean-Léonce Dupont l'avait emporté haut la main, avec 73 % des suffrages.

À Trévières, le Rassemblement national avait des chances de passer. Mais Martine Vilmet et Philippe Chapron (RN) n'ont obtenu que 33,23 % des suffrages. Patricia Gady Duquesne et Patrick Thomines (DVD-Majorité départementale) emportent le premier tour avec 66,77 %.