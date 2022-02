Calvados. S'évader à deux pas de chez soi, avec les Escapades nature

Balades diurnes ou nocturnes, à pied, à vélo, à cheval… sans oublier les activités nautiques : char à voile, paddle, voilier… Cette année encore, le Département du Calvados valorise le patrimoine naturel local avec les Escapades nature et propose plus de 200 animations. Une cinquantaine de partenaires est mobilisée : chacun sélectionne des visites et animations atypiques afin de faire découvrir le Calvados autrement. Voici la programmation de ce début d'été.

Pagayer dans l'estuaire de l'Orne

Sur une pirogue, un canoë-kayak ou un stand up paddle, l'espace naturel protégé de l'estuaire de l'Orne se découvre de diverses manières. Ce site, façonné par la mer et le fleuve, est très prisé des oiseaux ainsi que des artistes peintres et amateurs de nature. Cette balade annonce un bol d'air et de plaisir au gré des courants. Lors de cette halte, le moniteur proposera de changer de support.

Saint-Aubin-sur-Mer, les pieds dans l'eau !

L'office de tourisme intercommunal Terres de Nacre propose de découvrir l'histoire et le façonnement du paysage de Saint-Aubin-sur-Mer. Durant deux heures, le public part à la rencontre de la faune et la flore locale. Une sensibilisation au ramassage des coquillages et crustacés est prévue, si la marée le permet. Les bottes sont obligatoires.

S'initier, tous ensemble, à la voile

En compagnie d'un moniteur diplômé, l'école de voile de Courseulles-sur-Mer propose, samedi 3 juillet de 10 heures à midi, une initiation à la voile. À bord du bateau collectif, chacun aura un rôle à jouer. Le moniteur expliquera aux participants et participantes le fonctionnement du bateau et fera découvrir la plage historique de Juno Beach avec sa croix de Lorraine. Cette initiation à la voile marque aussi l'occasion d'observer la faune et la flore du bord de mer. Les plus chanceux apercevront, peut-être, un banc de dauphins.

Observer les oiseaux de l'estuaire

Sensibiliser et faire découvrir les oiseaux de la région, tel est l'objectif du Groupe ornithologique normand (GONm). Jeudi 1er juillet, de 14 h 30 à 16 h 30, l'association de défense de l'environnement organise une séance d'observation des oiseaux de l'estuaire de l'Orne. C'est aussi l'occasion de faire un focus sur les milieux naturels abondants : estran sableux, dunes, prairies humides pâturées ou encore vasières littorales recouvertes à marée haute.

Pratique. Pagayer dans l'estuaire de l'Orne : samedi 26 juin, de 11 h 30 à 14 heures et dimanche 27 juin, de midi à 14 h 30. De 10 à 20 €. 02 31 24 46 11. Saint-Aubin-sur-Mer, les pieds dans l'eau : samedi 26 juin, de 17 h 30 à 19 h 30. De 3 à 4 €. 02 31 97 30 41. Initiation à la voile : samedi 3 juillet de 10 heures à midi. De 14 à 30 €, 02 31 37 92 59. Observer les oiseaux de l'estuaire : jeudi 1er juillet de 14 h 30 à 16 h 30, 02 31 43 52 56.