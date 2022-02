Caen. Le Musée d'initiation à la nature et ses Samedis au jardin

Ateliers, spectacles, yoga, lectures… Cet été, le Musée d'initiation à la nature à Caen ouvre son jardin aux événements et associations pour un programme festif tout en diversité. Rendez-vous ce samedi 26 juin, de 10 à 18 heures pour l'acte 1 d'Époque au jardin. Voici le programme de cette journée en lien avec le salon des livres Hors les murs Epoque. De 10 heures à midi, le Musée accueillera Simon Hureau, auteur de la BD L'Oasis. À 15 heures, ce sera au tour de Rebecca Dautremer, illustratrice jeunesse, de venir à la rencontre du public, autour d'un goûter. Ensuite, place à des activités. À 11 heures, 14 heures et 16 h 30, des ateliers détournements d'objets sont organisés. Ensuite à 16 et 17 heures, le public pourra assister à des séances Contes et yoga.

La programmation complète est à retrouver sur : cpievdo.fr/agenda. La réservation est bien sûr conseillée. Pour cela, vous pouvez envoyer un mail à accueil@cpievdo.fr ou appeler le 02 31 30 43 27. L'acte 2 d' Époque au jardin est prévu, lui, samedi 3 juillet.