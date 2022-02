Élections 2021. Plus de deux tiers des Calvadosiens ne sont pas rendus aux urnes

Comme partout en Normandie, l'abstention a été la grande gagnante du double scrutin dimanche 20 juin. Dans le département, 65,6 % des Calvadosiens ne se sont pas rendus aux urnes pour le premier tour des élections, contre 48,6 % en 2015, lors des dernières élections départementales. Ainsi, aucun des 86 binômes qui se sont présentés sur les 25 cantons du département n'a pu être élu dès le premier tour.

Si l'on regarde dans le détail à Caen, il n'y a pas de grandes disparités entre les cinq cantons, si ce n'est que le canton 4, soit le nord de Caen et la commune d'Épron, est celui où les habitants se sont le moins déplacés aux urnes, avec 68,8 % d'abstention. À l'Ouest, les Caennais ont fait légèrement mieux, avec 36,7 % de participation. En s'éloignant vers la périphérie, les électeurs n'ont fait guère mieux sur le canton d'Ifs, au sud, avec 66,69 % d'abstention. Un chiffre encore plus marqué sur le canton d'Hérouville-Saint-Clair, avec un taux d'abstention à plus de 70 %.

Rendez-vous dimanche 27 juin pour le second tour des élections.