Au printemps, visitez normand

Le printemps arrive et avec lui, depuis 7 ans, l’opération “Au printemps, la Normandie se découvre”. Du 7 avril au 6 mai, de nombreuses activités nature, patrimoine, loisirs et découverte, conçues pour les enfants et à prix avantageux, sont proposées en Haute et Basse-Normandie. Parmi les 300 idées sorties normande, vous trouverez :



. Promenade sur Seine, à bord de bateau fonctionnant à l’énergie solaire. Du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Départ du Pont Flaubert, à Rouen. Tél. 02 35 75 41 93.



. Chevalerie de la Bretèque, à Bois-Guillaume. Scéances découverte chevaux ou poneys, tous les jours de 9h à 20h. Tél. 02 35 61 50 60.



. Abbaye de Saint-Martin de Boscherville. Découverte pédagogique du jardin de l’abbaye, les mercredis 11, 18 et 25 avril et 2 mai, de 15h à 16h30. Tél. 02 35 32 10 82.



. Parc de Clères. Ateliers vacances pour les 6-11 ans, les 23, 24, 26, 27, 30 avril et 2, 3 et 4 mai, à 14h. Sur réservations au 02 35 15 63 22.



. Raconte-moi ta ferme, à Cressy. Visites sur les thèmes du lait, des animaux et de la culture, mercredi 11 avril, de 14h à 16h. Tél. 02 35 32 80 61.



Pratique. Programme complet sur www.lanormandiesedecouvre.com.