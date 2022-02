Caen. Le grand retour des concerts au Cargö avec Le Lac des Singes et Own

Après cette longue période de silence, la salle de musiques actuelles du Cargö résonne de nouveau à Caen. Le vendredi 25 juin à 19 heures, elle accueille le collectif le Lac des Singes, pour un concert entre rap et punk. Lors de cette soirée, les spectateurs pourront également voir sur scène Own, au style musical indie pop où l'auto dérision est de mise ! L'événement est gratuit et en plein air. La réservation est obligatoire en raison de la jauge limitée (billetterie du Cargö en ligne ou à l'accueil).