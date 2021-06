Manche. Élections départementales : pas d'élection et peu de surprise au 1er tour

Pour les surprises, il faudra repasser. Le premier tour des élections départementales dans la Manche n'a offert que des confirmations ou presque. D'abord, la confirmation que le scrutin n'a pas intéressé les électeurs, moins d'un tiers des inscrits ayant fait le déplacement.

Ensuite, les binômes sortants ont bien souvent brillé sans pour autant pouvoir être élus dès ce premier tour, faute d'un nombre d'électeurs suffisant. Pour être élus dès le premier tour, il fallait plus de 50 % des suffrages exprimés, représentant au moins 25 % des inscrits. À Villedieu, Pontorson, Valognes, Créances, les binômes de Philippe Bas, Valérie Nouvel, Jacques Coquelin ou Jean Morin sont arrivés largement en tête. En tout, dans la Manche, 11 binômes ont obtenu plus de la moitié des voix, ils devront quand même repasser par un second tour, sans vraiment de suspense.

Du suspense en revanche, il y en aura sur plusieurs cantons. À Granville, les deux sortants s'affronteront en duel au second tour. L'avantage de Jean-Marc Julienne (32,5 %) sur Sylvie Gâté (30 %) est mince. À Coutances, le binôme d'Anne Harel (29 %) est en danger face à celui de l'ancien député Grégory Galbadon (28,1 %). À Condé-sur-Vire, autre vice-présidente en danger, Marie-Pierre Fauvel (36,5 %) aura fort à faire face au binôme du maire de Torigni, Mickaël Grandin (32,9 %). Enfin, dernier exemple, le canton de Cherbourg 1 où le binôme de droite Lequilbec/Margueritte (35 %) est en retrait face à celui de gauche de Bellée/Lejeune (45 %), mais les reports de voix pourraient être favorables aux challengers.

Le Rassemblement national, présent sur presque tous les cantons, est très souvent en retrait et ne gagnera très probablement pas de cantons dans la Manche.

