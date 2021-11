"A l’Est, du Nouveau" : une autre facette du cinéma à l'Ariel et à l'Omnia

La 7e édition du festival de cinéma “A l’Est, du Nouveau” se déroulera du jeudi 12 au samedi 21 avril à l’Ariel, à Mont-Saint-Aignan, et l’Omnia, à Rouen. Son but ? Explorer les richesses et les nouveautés du cinéma des pays de l’Est européen.

C’est l’occasion de dénicher quelques perles rares du septième art. En ouverture du festival, ne ratez pas la projection de “KI” Drame de Leszek Dawid (Pologne), jeudi 12 avril, 19h30, au cinéma L’Ariel.

Tarifs entre 4 et 6 €. Programmation sur www.alest.org.