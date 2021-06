Régionales 2021. La réaction de Mélanie Boulanger, troisième en Normandie

Les estimations donnent Mélanie Boulanger, candidate PS/EELV, troisième avec 18,3 %. Devant elle, Hervé Morin, de l'union de la droite et du centre, avec 35,1 %, et Nicolas Bay, candidat du Rassemblement national, qui récolte 20,4 %.

"Le duel Morin/Bay qui nous était annoncé n'aura pas lieu, puisque le Rassemblement national est loin derrière. La seule liste capable de jouer les trouble-fête, c'est celle que je mène, 'La Normandie nous rassemble'", a réagi Mélanie Boulanger. La candidate espère revenir plus forte au second tour grâce à l'union des gauches, notamment avec la liste de Sébastien Jumel (PCF/FI), "en allant chercher des électeurs au moyen du rassemblement avec une autre liste de gauche et de concurrencer voire de créer la surprise".