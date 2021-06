[Actualisé] Normandie. Trois morts et quatre blessés graves dans un accident de la route

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident tragique dimanche 20 juin. Trois personnes ont été tuées à Isigny-sur-Mer, sur la départementale 613, en direction des Veys aux alentours de 18 h 15. "C'est un face-à-face entre deux véhicules, l'un venant de la Manche en direction d'Isigny, le second dans l'autre sens. Pour une raison encore indéterminée, une des voitures s'est déportée", précise le capitaine Francis Néel, de la compagnie de gendarmerie de Bayeux. Dans l'une des voitures, se trouvaient quatre personnes. Le conducteur et le passager avant ont perdu la vie. Dans l'autre voiture, le passager arrière est décédé. Ainsi, un homme de 28 ans, un second de 71 ans et une femme de 75 ans sont morts. Quatre personnes, grièvement blessées dans l'accident, ont été transportées en urgence absolue. Un homme de 50 ans a été emmené au Centre hospitalier de Saint-Lô, un homme de 26 ans a été transporté à l'hôpital de Bayeux. Deux autres personnes, un homme de 40 ans et une femme de 64 ans, ont été héliportées au CHU de Caen.