Orne. Des visites gratuites pour partager des instants de vie

Ils sont un peu comme les éclaireurs de l'Orne. Les Greeters, ces hommes et femmes qui aiment partager une partie de leur temps libre à vous faire découvrir les secrets de leur département. À ne pas confondre avec les guides touristiques professionnels, puisque les Greeters, eux, font ça gratuitement. Le principe est simple : en fonction de vos envies et de votre localisation, vous choisissez sur le site internet greeters-orne-normandie.com une balade avec un Greeter. Vous pouvez par exemple sélectionner une visite d'Argentan, et c'est Catherine Forner, installée ici depuis 25 ans, qui vous montrera l'architecture de la ville "sous un angle différent".

Seize Greeters vous attendent pour vous faire visiter les quatre coins de l'Orne.