Calvados. Inondations : plus de trente interventions des pompiers après les orages

Les sapeurs-pompiers du Calvados n'ont pas eu beaucoup de repos en fin de soirée jeudi 17 juin. Alors que le beau temps dominait le début de la semaine, un épisode orageux s'est abattu sur l'ouest de la France, touchant notamment le Calvados jeudi. Entre 18 heures et 22 h 30, les pompiers sont intervenus sur 34 interventions pour épuisement de locaux et des inondations, principalement sur le secteur de Potigny, au-dessus de Falaise. Deux axes inondés ont été coupés par les services de gendarmerie : la départementale D 43 entre Potigny et Ussy et la départementale D 6 entre Ussy et Falaise. Ces interventions dues à la météo ont mobilisé une cinquantaine de pompiers du département.