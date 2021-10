Orne. La roche d'Oëtre, un bol d'air au cœur de la Suisse Normande

Vous n'avez pas peur du vide ? Vous avez envie d'aller vous ressourcer en pleine nature ? Pour en prendre plein la vue, rendez-vous sur le belvédère de la roche d'Oëtre, aux confins de la limite départementale entre l'Orne et le Calvados.

Ce site naturel classé "Espace naturel sensible" culmine à 118 mètres, sur la plus ancienne montagne d'Europe. Il abrite de nombreuses espèces animales et végétales peu communes, comme la spergule printanière (petite fleur blanche), plusieurs espèces de lichens des escarpements, et le lézard vert. Évitez de vous approcher trop du bord et admirez le panorama sur les gorges de la Rouvre. Ensuite, nous vous invitons à vous promener sur les sentiers jouxtant la roche d'Oëtre. Huit parcours partent directement du site et s'enfoncent dans les forêts alentour.

D'autres services sont proposés sur le site : une boutique typiquement normande offre une gamme de nombreux produits du terroir. Un espace galerie vous permettra de découvrir des expositions de photographies, peintures ou sculptures.