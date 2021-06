Votre horoscope signe par signe du mardi 22 juin

BELIER

Plus vous avez la pêche, plus vous avez envie de faire mille choses à la fois, c'est ce qu'il va se passer aujourd'hui !

TAUREAU

Aujourd’hui, aucun obstacle ne vous fait peur, et c'est logique, puisque vous débordez d'énergie.

GEMEAUX

Journée chargée aujourd'hui : vous n'avez pas la pêche et votre corps a du mal à vous suivre. Prenez du temps pour vous reposer.

CANCER

Aujourd'hui, votre sourire sera un visa pour l'amitié. Vous susciterez la sympathie et détendrez l'atmosphère.

LION

Vous montrerez le meilleur de vous-même et inciterez les autres à en faire autant. Les énergies positives auront des répercussions dans votre famille.

VIERGE

Agir rapidement, être réactif et partout à la fois, c'est un peu votre marque de fabrique ! Aujourd'hui, ce sera pire !

BALANCE

Vous avez des idées plein la tête et l'état de vos comptes vous permet de vous lancer : n'hésitez plus et foncez !

SCORPION

Votre couple rencontre comme un nouveau départ : les petites choses du quotidien sont à nouveau merveilleuses, et vous ne vous lassez pas d'être ensemble...

SAGITTAIRE

La journée sera sans doute rythmée par des conflits et des mises au point. Restez sur vos gardes !

CAPRICORNE

Vous ne ferez pas fortune aujourd'hui mais votre porte-monnaie n'en sera pas, pour autant, un sujet d'inquiétude.

VERSEAU

Dès que vous sentez le stress monter en vous, aménagez-vous des petites bulles d'oxygène pour pouvoir évacuer !

POISSONS

Si vous avez des décisions familiales urgentes à prendre, l'avis de votre entourage sera très important.