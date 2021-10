Le Mont-Saint-Michel. Découvrir la baie autrement : les balades à cheval

C'est le point d'orgue, l'apothéose de la route des Abbayes, un itinéraire équestre balisé qui offre la possibilité de parcourir 155 km à cheval sur des sentiers, depuis l'Abbaye de Saint-Fromond, au nord de Saint-Lô, à l'abbaye du Mont Saint-Michel, en passant par celles d'Hambye ou de la Lucerne-d'Outremer. En théorie, ce chemin prend fin au Bec d'Andaine, à l'entrée de la baie, mais en pratique, la traversée de la baie à cheval est absolument incontournable pour qui aime trotter ou galoper. Des guides spécialisés dans ce type d'expérience pourront même vous mener, en toute sécurité, dans des endroits où les traversées traditionnelles, à pied, ne vous permettent pas d'aller.

En groupe ou plus personnalisée, les randonnées équestres dans la baie sont adaptées à tous les niveaux. Le centre EquiPlaisir de Genêts propose à la fois des balades dans la baie pour les débutants (enfants et adultes) et pour les amateurs de galops : vous aurez le droit à une vraie traversée ! En fonction des conditions physiques de chacun, la balade peut prendre une journée comme un après-midi. Des petites pauses s'imposent pour admirer le paysage, faire des photos ou écouter les commentaires du guide.

Une traversée différente !

C'est bien connu, la baie du Mont Saint-Michel offre des paysages changeants et des conditions chaque fois différentes. Même si vous avez mille fois traversé la baie lorsque vous étiez écoliers, vous pouvez vous laisser tenter. Dans les herbus, sur le sable ou dans l'eau, les chevaux vous emmèneront jusque dans les coins les plus inaccessibles et, il faut bien l'admettre, cela vous demandera moins d'efforts. Alors, laissez-vous porter !

La nuit avec l'archange C'est une autre manière de découvrir le monument national le plus visité du pays. Rendez-vous à l'Abbaye du Mont Saint-Michel à la tombée de la nuit ! Du 3 juillet au 28 août, il est possible de visiter le monument entre 19 h 30 à minuit (dernière entrée à 23 heures). Tarif : à partir de 12 €. Cara-meuh ! Vous connaissiez les caramels d'Isigny. À l'entrée de la baie, découvrez ceux de la ferme des Cara-meuh, à Vains. Au programme, visite de l'exploitation, du musée du lait, des expositions temporaires mettant en avant des artistes locaux et bien sûr, dégustation de caramels. L'accès est libre. Mieux comprendre la baie Les milieux naturels de la Baie, l'évolution des paysages au travers des âges. L'écomusée de la Baie, à Vains, vous offre 400 m2 d'exposition permanente pour mieux comprendre l'écosystème de la baie du Mont Saint-Michel. Le musée est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures. Tarif : à partir de 5 €.

Pratique. Informations et réservations auprès du centre EquiPlaisir à Genêts. Tel : 02 33 60 52 67