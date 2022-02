Seine Estuaire. Emploi : une nouvelle plateforme, plus rapide

La Chambre de commerces et d'industrie (CCI) Seine Estuaire modernise sa plateforme emploi. Avec 30 000 candidats présents, 1 600 entreprises inscrites et 2 500 annonces diffusées par an en moyenne, la plateforme a su trouver ses publics, mais le portail CCI Estuaire Emploi, créé en 2009, avait besoin d'être dépoussiéré.

Eric Lehericy - directeur général CCI Seine Estuaire Impossible de lire le son.

Parsing et matching

La nouvelle formule est utilisable sur les tablettes et les smartphones. Deux nouvelles technologies sont intégrées à la plateforme pour faciliter la recherche des candidats. Le parsing permet une inscription plus simple et plus rapide : un demandeur d'emploi a juste à scanner son CV et l'application s'occupe de collecter automatiquement les différentes informations. Pour aider le candidat dans sa recherche, le matching permet à l'application de proposer l'ensemble des offres d'emploi en lien avec son CV. Il n'est donc plus la peine d'entrer différents critères. Depuis sa mise en place fin mai, la nouvelle plateforme recense déjà plus de 1 500 offres d'emploi. Pour Éric Lehericy, le directeur général de la CCI Seine Estuaire, ce portail a "l'avantage d'être local. 25 % des entreprises normandes veulent embaucher cette année, soit plus de 100 000 intentions d'embauche. Et une sur deux rencontre des difficultés à trouver des candidats."