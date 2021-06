Badminton. Premier titre en sénior pour le Calvadosien Alex Lanier

De nombreux Normands étaient engagés sur le tournoi international de badminton en Lituanie du jeudi 10 au dimanche 13 juin. A seulement 16 ans, Alex Lanier, qui évolue en Top12 (1re division) à Strasbourg, a dominé le tableau principal et s'est offert le scalp du Canadien Sankeerth, n°83 mondial, en finale. Actuellement 361e, le jeune homme, grâce à cette victoire, monte vers la 275e place. "Avant le début de la compétition, je me sentais frais et bien en jambes. J'ai réussi à enchaîner les matchs. En finale [gagnée 18-21 23-21 21-15], j'ai réussi à rester concentré et, sur le troisième, j'ai senti qu'il commençait à fatiguer et j'ai pu accélérer", a réagi le jeune Calvadosien, originaire de Dives-sur-Mer. Il enchaîne dès ce mercredi avec le Spanish international.

Téa Margueritte, âgée de 17 ans, et joueuse de Val-de-Reuil, en N1 (2e division), n'a pas concédé le moindre set avec sa partenaire franc-comtoise Anna Tatranova, pour s'adjuger leur premier titre international. Classées 274es mondiales, les jeunes femmes, grâce à cette victoire, devraient se rapprocher de la 200e place. En mixte, associée à l'Argentanais Lucas Renoir (17 ans), ils se sont arrêtés en demi-finale.

À noter aussi la demi-finale en double dames de la Divaise Anouk Nambot (17 ans), sortie par la paire Margueritte-Tatranova.