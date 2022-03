Eure. Un moment de quiétude dans les jardins d'Acquigny

Dans les jardins du château d'Acquigny, élégance des parcs à la française et beauté de la végétation se marient pour offrir deux heures de promenade idyllique. "Ce parc d'inspiration romantique, dessiné à la fin du XVIIIe siècle, est classé Jardin remarquable", explique Agnès d'Esneval, propriétaire des lieux avec son mari.

"Les balades sont libres, mais les visiteurs peuvent bénéficier d'une visite commentée, sur la botanique et l'histoire de l'architecture très particulière du château." Avec ses poiriers, ses parterres de fleurs, son orangerie et son jardin médicinal, ce domaine inscrit Monument historique et transmis entre générations depuis 1685 abrite un "arboretum exceptionnel".

Aussi sensorielle que visuelle, cette visite qui laisse libre cours à la rêverie est rythmée par le bruissement régulier des cascades d'eau : "Les jardins sont bordés par les rivières de l'Eure et d'Iton, l'eau égaye donc l'ensemble du parcours."

Pratique. Tous les jours, 13h-19h. De 0 € à 8 €. Visites commentées à 15h et 16h30.