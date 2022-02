Calvados. Quelles sont les routes contrôlées par les gendarmes ?

Soyez prudents sur les routes. La gendarmerie du Calvados a indiqué lundi 14 juin les zones où elle serait présente jusqu'au dimanche 20 juin pour réaliser des contrôles de vitesse. Cette semaine, les actions, à visée préventive et dissuasive envers les usagers de la route, cibleront la départementale D 5 entre Bayeux et Le Molay-Littry, la D 45 entre Auberville et Saint-Désir, la D 534 entre Saint-André-d'Hébertot et Bonneville-la-Louvet et la D 572 entre Bayeux et Litteau.

Les gendarmes rappellent toutefois que ces opérations programmées restent cumulées avec les contrôles effectués habituellement et de manière aléatoire sur l'ensemble du département.