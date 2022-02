Cherbourg-en-Cotentin. Vaccin contre la Covid-19 : les réservations à la baisse

La vie sociale reprend peu à peu son cours, avec l'arrivée des beaux jours et la réouverture des bars, restaurants et lieux culturels. Dans le département de la Manche, le taux d'incidence de la Covid-19 est passé sous le seuil d'alerte (fixé à 50) et atteint, ce mardi 15 juin, 39 cas positifs pour 100 000 habitants.

Pour autant, il y a toujours des patients Covid hospitalisés au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), au nombre de 10, dont trois en réanimation. Certains sont de plus en plus jeunes. "Il y a deux semaines, le plus jeune patient était né en 2006", explique la directrice, Séverine Karrer.

Pour freiner encore plus la circulation du virus et protéger les habitants, l'établissement propose des créneaux de vaccination contre la Covid à la Salle Montécot et au gymnase de l'Oncor de Valognes. Seulement, depuis quelques jours, le nombre de réservation est en chute libre… "On a pas loin de 30 % de créneaux de vaccination qui ne sont pas pris. On sent qu'effectivement, avec le déconfinement, l'essoufflement est arrivé et peut-être que les gens s'attendaient à avoir un passeport sanitaire plus contraignant", explique Séverine Karrer, qui craint une baisse de réservation jusqu'à 50 % les semaines à venir.

Pour atteindre l'immunité collective dans l'Hexagone, il faudrait dépasser les 30 millions de premières injections, "sinon il est fort probable qu'au mois d'octobre, quand tout le monde aura regagné les intérieurs, nous [le centre hospitalier] aurons les mêmes défis que l'année dernière, c'est-à-dire un retour de Covid", poursuit-elle.

Pour rappel, les plus de 12 ans peuvent désormais se faire vacciner. Inscription en ligne sur le site Keldoc.