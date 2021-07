Granville. On a testé pour vous : le vol en parapente au-dessus de la mer

Arriver au bord d'une falaise et se dire qu'on va courir vers le vide, c'est loin d'être naturel, mais c'est le point de départ de notre aventure. À droite, Donville, à gauche, Granville, au loin, Chausey, et au sol, une immense voile censée nous aider à voler, voilà le décor à notre arrivée. La bonne nouvelle, c'est que le moniteur est très professionnel et donc très rassurant. Quelques consignes utiles et voici venue l'heure d'enfiler le baudrier. Nous voilà liés à notre moniteur, prêts à courir vers le précipice en totale coordination. On court, on court… Ah tiens, on vole ! C'est parti pour un bon quart d'heure, le vent dans les oreilles. Granville, c'est sublime vu d'en haut. Reste l'atterrissage, attention la chute au retour sur terre, on a failli oublier de courir. Nous, on a survolé Granville, mais d'autres départs sont possibles, depuis les falaises de Carolles ou Champeaux pour admirer la baie et le Mont Saint-Michel.

Pratique. Infos et réservations au 06 82 21 82 67 ou sur mancheparapente.fr.