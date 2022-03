Flamanville. Jouer au golf avec des vaches, un sport made in Normandie

Neuf trous, des clubs en bois, des grosses balles et des drapeaux remplacés par des potelets en granite numérotés. A première vue, c'est un peu bizarre. Vous ne rêvez pas, vous vous apprêtez bien à jouer au golf entre vaches, chèvres et moutons sur les cinq hectares de La Ferme des 5 saisons, à Flamanville.

Cette activité sportive est à la fois ludique et pédagogique puisqu'elle permettra à toute la famille de s'amuser tout en découvrant l'exploitation. Les plus sportifs d'entre vous pourront même s'adonner à une activité bien différente mais tout aussi amusante, la course de brouettes. Des spectacles sont parfois proposés également. Retrouvez toutes les infos sur lafermeaux5saisons.fr.