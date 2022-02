Calvados. La 5G déployée à Caen et dans onze communes de l'agglo

C'est une grande première pour Caen et le Calvados ! Après la 3G en 2003, la 4G en 2013, les utilisateurs du réseau Orange ont désormais accès à la 5G à Caen et dans onze communes de l'agglomération. Cela représente 175 000 habitants.

La carte des communes où la 5G est déployée. - Orange

Trois conditions sont nécessaires pour en profiter : avoir un terminal compatible (smartphone ou tablette par exemple), détenir un abonnement 5G et, évidemment, se situer dans l'une de ces zones éligibles. Ce qui représente un coût supplémentaire pour le client. "L'abonnement va augmenter d'environ 5 € par mois, avec plus de confort", explique Marc Maouche, délégué régional Orange Normandie. L'installation a duré douze mois. "Les antennes 5G ont été installées sur les 17 sites mobiles qui accueillaient déjà des boîtiers 4G", précise Pierre Jacobs, directeur Orange Grand Ouest. Des discussions préalables avec les villes concernées ont été nécessaires, dans la mesure où certaines antennes sont situées sur des sites publics.

"Quatre à cinq fois plus rapide que la 4G"

La différence, c'est que le réseau sera "quatre à cinq fois plus rapide que la 4G", ajoute-t-il. Concrètement, pour donner un exemple précis, lors du téléchargement d'un film en HD, il faudrait attendre 12 à 15 minutes avec la 4G, contre 2 à 3 minutes en 5G, "soit quasiment aussi rapide que la fibre à la maison, mais de façon nomade". Mais pour les dirigeants d'Orange, il n'est pas question de délaisser la 4G pour autant. "Cela va évoluer au fil de l'eau, sinon on aura une dégradation de la qualité du réseau 4G en 2022, poursuit Pierre Jacobs.

Notre priorité, c'est d'offrir le meilleur réseau mobile quel que soit l'endroit où se trouve le client. Le déploiement de la 5G permet de soulager le réseau 4G et le trafic. Les deux vont cohabiter."