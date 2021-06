Caen. La crise sanitaire a fait la part belle à la finance solidaire

"Beaucoup de particuliers souhaitent donner du sens à leur argent", lance Florent Barette, directeur du centre d'affaires au Crédit Coopératif de Caen. C'est ce que la pandémie a mis en évidence pour beaucoup de consommateurs. Un constat réalisé par cette banque coopérative française caractérisée par une économie sociale et solidaire. "L'antenne de Caen, en charge des départements du Calvados, l'Orne et de la Manche, a remarqué une augmentation d'entrées en relation avec notre banque de 29 % fin avril 2021 par rapport à l'année précédente", explique Marie Riou, chargée de communication de l'établissement.

Autre constat, la solidarité. Cette banque propose le livret Agir, un produit d'épargne dont les intérêts sont versés à une association choisie par un client. "Dans l'Orne, la Manche et le Calvados, nous avons remarqué une augmentation de 22 % entre janvier 2020 et avril 2021 sur le total de l'argent disponible", continue-t-elle. Des données qui démontrent que de plus en plus de particuliers souhaitent "donner du sens à leur argent".