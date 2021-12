Chevrolet dédouble sa gamme Cruze

Chevrolet la plus vendue au monde, la Cruze est désormais proposée sous une nouvelle silhouette deux volumes à cinq portes qui s’ajoute donc à la berline tricorps à quatre portes, lancée il y a 18 mois. Ce dédoublement de la gamme souligne l’esprit de conquête de la marque américaine, déterminée à gagner du terrain en s’adaptant aux particularités de chaque marché.

Or, les Européens préfèrent conduire des compactes à 5 portes, à l’inverse de tous les autres continents. Dans les deux cas, la ligne reste agréable et fidèle à l’esprit Chevrolet sur sa face avant, commune aux deux carrosseries. En revanche, la partie arrière a été entièrement redessinée à partir du pied milieu, comme l’illustre d’ailleurs la forme du vitrage de la porte arrière, en forme de crosse de hockey sur la nouvelle mouture, d’allure plus ramassée.

Moins de place dans le coffre

Et ce n’est pas qu’un effet d’optique, la cinq portes étant raccourcie de 9 cm sur la quatre portes pour 4,51m de long. Effet collatéral, la capacité du coffre a légèrement diminué, passant à 413 litres, contre 450 litres pour la 4 portes.

La palette des motorisations, forte de deux blocs essence (1.6i 124 ch et 1.8i 141 ch) et d’un diesel (2.0 VCDi 163 ch), comme les finitions de la gamme Cruze cinq portes, se décalquent sur celles des quatre portes, mais avec des prix allégés de 500 €.