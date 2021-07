Orne. Plus de 400 animaux réunis au parc animalier d'Ecouves

En cette saison estivale, les animaux du parc animalier d'Ecouves ont la cote ! Situé à l'orée de la forêt d'Ecouves avec 18 hectares de superficie, le site est un véritable terrain de jeu pour les familles qui souhaitent prendre du bon temps.

Dans les enclos, vous découvrirez des autruches, lamas, zébus, chameaux, yacks, buffles et autres wallabies, qui feront le bonheur des enfants… et des adultes ! Fondé en 2006, ce parc animalier est de plus en plus apprécié du public. Cette réussite lui a permis d'ériger de nouveaux bâtiments et d'installer des aires de jeux pour les plus jeunes. Vincent Chauvin, le directeur, l'a annoncé, "cette année, les visiteurs pourront admirer une nouvelle espèce, mais je n'en dis pas plus sur son origine". Tél. 02 33 82 04 63.

Pratique. Le parc animalier d'Ecouves se situe au Bouillon, à 15 km au nord d'Alençon.Tarifs : entrée enfant 3 à 12 ans : 6,50 € entrée adulte : 10 € Horaires pendant les vacances d'Été et Pâques (& jours fériés) : de 10 heures à 19 heures.