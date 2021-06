Caen. Fasciné par l'océan, Patrick Fabre a décidé de le protéger

"Je suis fasciné par cette inconnue qu'est la mer et je sais qu'il faut la protéger." Patrick Fabre est un passionné des océans. Lui qui vit depuis plus de 15 ans à Ouistreham, ne s'imagine pas ailleurs que sur la côte. "J'ai eu des propositions très alléchantes au niveau professionnel, mais ce n'était pas au bord de la mer, j'ai dit non tout de suite."

À 66 ans, Patrick Fabre est un grand voyageur. Martinique, Polynésie Française, Afrique… Pour le travail ou son plaisir, le sexagénaire a une vie bien remplie : "En étant plus jeune, je devais être un peu hyperactif", confie-t-il.

Une première vie loin de la mer

Ces lieux où il se rendait, aux allures paradisiaques, avaient une face cachée. "Sur les îles de Tuamotu, je me retrouvais dans un endroit paradisiaque et découvrais encore une fois du plastique dans le corail, sur le sable. À ce moment-là, je me suis révolté." C'est en 2015, alors qu'il revenait de Polynésie, que le globe-trotteur s'est dit qu'il fallait agir. "Je me suis promis de consacrer une partie de mon temps à cette lutte." Avec sa fille, il crée, en 2016, Océanoplastic, une ONG à vocation environnementale qui lutte contre la pollution plastique des océans.

Avant de créer son association, ce grand voyageur a eu une "première vie" dans l'informatique, "enfermé dans un bureau huit heures par jour." Embauché à 18 ans, Patrick Fabre est resté 30 ans, pourtant, ça ne faisait pas partie de ses plans au départ "Je ne voulais pas faire ma vie là-dedans, mais ta vie avance et tu ne te poses pas de questions." C'est à l'âge de 48 ans que le déclic a eu lieu. Patrick Fabre s'est lancé dans la course du Paris-Dakar, et "ça a été une révélation. Pour préparer cet événement il faut au moins un an et faire du commercial, du marketing, plein de choses qui m'ont fait me reposer certaines questions. Je ne voulais pas arriver au bout de ma vie, regarder dans le rétroviseur et me dire 'Mais qu'est-ce que tu as fait ?'." Cependant, il ne regrette pas d'être resté de nombreuses années. "Je suis quelqu'un de passionné, j'ai vécu tous les débuts de l'informatique et c'était extraordinaire."

Des collectes partout dans le monde

Après les trois semaines de Dakar, "c'était le moment". Cet amoureux de la mer a créé une agence de communication et événementiel spécialisé dans le nautisme. Une nouvelle vie qui lui a permis de parcourir le monde. Il a également créé un salon nautique de Ouistreham. Des activités "toujours en lien avec la mer". Désormais, il s'y consacre entièrement avec son association, en organisant des collectes sur le littoral normand ainsi qu'à l'étranger, comme en Martinique.