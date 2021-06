Montivilliers. Patrick Malandain : 5 000 kilomètres de course en boucle

5 000 kilomètres en courant : c'est le dernier projet un peu fou de Patrick Malandain, ce coureur de fond de Montivilliers. Après avoir traversé l'Australie, les États-Unis ou encore le Canada en courant, il se lance le défi de parcourir 4 989 kilomètres (3 100 miles), à Montivilliers, sur une boucle de 930 mètres. Il va tourner en rond pendant 52 jours.

À l'origine de ce projet, la course la plus longue du monde, la 3 100 miles Self Transcendance, qui se déroule tous les ans à New York. Cette course est très sélective. On y participe sur invitation, mais Patrick Malandain n'a jamais réussi à se faire sélectionner. Qu'importe, il la fera à Montivilliers. Le sportif partira lundi 14 juin à 6 heures depuis le gymnase Max-Louvel, à la Belle Étoile. Patrick Louvel doit courir tous les jours jusqu'au 4 août, de 6 heures à minuit. Il compte donc réaliser l'épreuve en 52 jours, alors que le record est à 40 jours.

Vous pourrez suivre ses performances en direct, depuis l'application SoluChrono.