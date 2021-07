Montmartin-sur-Mer. Le royaume de la grimpe vous ouvre ses parois tout l'été

À Montmartin-sur-Mer, l'escalade a été élevée, il y a bien longtemps déjà, au rang de sport communal. Largement démocratisée ces dernières années, la pratique de cette activité est accessible à tous et par tout temps dans la cité de la Côte Ouest. Quelques centaines de mètres séparent le site naturel des anciennes carrières du site artificiel, installé dans une salle dédiée à la pratique de la grimpe. L'accès au site naturel est libre, propice au pique-nique et à la détente pour les pratiquants autonomes. Pour ceux qui voudraient découvrir les sensations procurées par l'escalade, des séances à la carte et des stages de plusieurs jours sont proposées dès l'âge de 5 ans, par Horizon vertical, le club local. C'est sûr, c'est dans vos cordes !