Seine-Maritime. Toutes voiles vers Quillebeuf-sur-Seine !

La nouvelle exposition de MuséoSeine nous révèle l'histoire de la ville de Quillebeuf-sur-Seine qui a eu, pendant des siècles, le monopole du pilotage des navires en Seine. Stéphanie Gobert, coordinatrice des publics nous parle de l'exposition.

Pourquoi Quillebeuf a-t-elle eu un tel rôle dans l'histoire de la navigation en Seine ?

Avant les aménagements, la navigation en Seine était particulièrement périlleuse. Au niveau de Quillebeuf, se trouvait la passe réputée la plus dangereuse sur le tronçon Le Havre-Rouen. Il y avait une langue de terre qui s'avançait sur le fleuve, de nombreux bancs de sable et des rochers. C'est pourquoi seuls des pilotes de Seine spécialisés, exclusivement formés à Quillebeuf par privilège royal, montaient à bord des navires et prenaient la barre, pour leur éviter tous ces dangers et les mener à bon port. L'exposition met l'accent en particulier sur deux métiers en lien avec les périls du fleuve : les pilotes de Seine mais aussi les lamaneurs, dont le rôle est de venir porter secours aux bateaux en péril.

Comment s'organise cette exposition ?

Nous avons choisi une scénographie immersive : on aborde l'histoire de Quillebeuf par des dispositifs ludiques et pédagogiques. Les visiteurs découvrent le statut privilégié dont la ville a pu bénéficier et la façon dont elle s'est développée autour de la navigation aux cours des siècles, jusqu'à ce qu'elle perde son monopole du pilotage en Seine suite aux premiers travaux d'endiguement du fleuve. Le visiteur est invité à se promener dans un décor qui reconstitue l'ambiance des rues de Quillebeuf : c'est une balade jalonnée de maquettes, d'illustrations et de jeux qui permettent de comprendre le rôle stratégique de ce port.

Quels sont les objets que vous avez

choisi de présenter au public ?

Nous avions dans nos collections des gravures anciennes de la ville de Quillebeuf, mais nous avons considérablement enrichi nos fonds grâce à de nombreux prêts de collectionneurs particuliers et de musées. Ceci nous permet de présenter au public des instruments de navigation tels que des télescopes ou des cartes marines, mais aussi des ex-voto particulièrement émouvants, évoquant des naufrages, prêts de la paroisse Notre-Dame de la Risle. Ce sont des objets qui témoignent des activités de nos ancêtres quillebois.

Comment avez-vous documenté cette exposition ?

Nous avons bénéficié des connaissances de plusieurs spécialistes, parmi lesquels des historiens du fleuve, des pilotes et des archéologues. Nous avons aussi sollicité Pierre Lair-Frémont, un descendant d'une grande lignée de capitaine de Quillebeuf, qui a rassemblé de nombreuses données sur le sujet.

L'exposition, très documentée, reste accessible.

Pratique. Jusqu'au 30 novembre. MuséoSeine à Caudebec-en-Caux. Gratuit. museoseine.fr