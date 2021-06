Orne. De nombreux cambriolages élucidés dans plusieurs communes

Depuis le 25 mars, le Pays d'Auge et le Pays d'Ouche ont été impactés par des cambriolages, touchant aussi bien des résidences principales que secondaires, des exploitations agricoles et des entreprises. Du numéraire a été dérobé, mais aussi des véhicules, du carburant et de l'outillage, notamment au Merlerault, à Sainte-Gauburge au Sap et à Résenlieu.

Les compagnies de gendarmerie d'Alençon-Argentan et de Mortagne ont conduit des investigations poussées, appuyées par les techniciens en identification criminelle d'Alençon. Les différentes auditions et actes d'enquêtes ont permis de relier 22 faits et d'identifier deux personnes résidant à Gacé et à L'Aigle. Mercredi 9 juin, une vingtaine de militaires sous la direction de la Brigade des recherches d'Argentan, avec l'appui de Pelotons de surveillance et d'intervention, ont procédé aux interpellations des deux mis en cause. Après 48 heures de garde à vue, ils sont présentés au tribunal judiciaire d'Argentan en vue de leur comparution immédiate, vendredi 11 juin dans l'après-midi.