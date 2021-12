Initiative : Un parc sensoriel pour malvoyants au Mesnil-Esnard

Un beau concept, celui d’un jardin sensoriel pour malvoyants, a vu le jour le 30 mars dernier. Dans le cadre de leurs études, un DUT en technique de commercialisation, Mathilde Lengin, Julie Martot, Leila Bezzour et Constance Capo-Canellas devaient réaliser un projet de leur choix. “Nous avions envie de faire quelque chose d’utile et de durable” explique Mathilde Lengin.

Lieu de relaxation

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un jardin sensoriel à destination des enfants en déficience visuelle de l’association Normandie Lorraine. Le but était d’améliorer leur quotidien, mais aussi de mettre en lumière les actions de l’association. Les quatre jeunes filles ont conçu ce parc comme un lieu de relaxation sur fond de musique, un endroit clos et rassurant, parsemé de plantes vives et d’aromates pour stimuler les sens. La tête pleine d’idées, Mathilde Lengin précise que “des photographies des enfants, réalisées par un photographe professionnel, seront affichées sur des stores dans le parc”. Lors de l’inauguration du parc, les artistes étaient présents afin d’y exposer leurs œuvres.

Pratique. Parc sensoriel, Centre Normandie Lorraine, 58, route de Darnétal, le Mesnil-Esnard.