Rouen obtient une aide de la Crea pour le Conservatoire

La présence de militants du Droit au logement (DAL) et du groupe “STOP EPR” ont à peine pimenté les débats. A noter toutefois une “petite” révolution concernant le Conservatoire régional de Rouen : la hausse de la participation de la Crea à son budget. En 2012, 2013 et 2014, la communauté d’agglo versera à la Ville 200.000€ par an sous la forme d’une aide au fonctionnement dédiée au 3e cycle et cycles spécialisés du Conservatoire dans le cadre de la promotion d’excellence.

En échange, la municipalité proposera, dans cette formation, le même tarif à tous les élèves de la Crea. Au vu des statistiques, cette décision est logique . Alors que la ville finance près de 80% du budget de l’établissement, seulement 56% des élèves accueillis sont domiciliés à Rouen, tandis que 26% vivent dans les autres communes de la Crea. La nouvelle a fait bondir la sénatrice Catherine Morin-Desailly (Nouveau centre), qui défendait cette idée, selon elle, depuis 2006. Elle s’est réjouie, non sans ironie, que sa proposition soit reprise.

Agenda 21 : La vie en Vert

La municipalité met le turbo pour montrer son engagement en faveur du développement durable. Lors du dernier conseil, onze des 64 délibérations étaient ainsi estampillées “Agenda 21”, du nom de ce plan d’actions. La Ville va tenter de décrocher le label “Cit’ergie”, qui prévoit notamment une réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre.

Europe : un million pour les quais bas

Le conseil a validé une subvention extraordinaire d’un million d’euros de la part du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), pour le projet d’aménagement des quais bas rive gauche, dont le coût total avoisine les 18 millions d’euros.

Motion : la pollution fait l’unanimité

A la suite des pollutions aux particules fines à répétition, les élus Europe Ecologie Les Verts ont présenté une motion d’urgence afin, entre autres, que l’information aux habitants soit améliorée, la circulation des véhicules réduite les jours de pic de pollution et l’interdiction des poids lourds en centre-ville “enfin décidée”. Elle a été votée à l’unanimité.

Ecole : liberté, égalité, fraternité...

Défendue par les élus du Parti communiste, et adoptée à l'unanimité, une motion propose d'apposer la mention "Liberté, égalité, fraternité" sur tous les frontons des écoles de Rouen.

