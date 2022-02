[Photos] Près de Fécamp. Les écoliers de Toussaint ont observé l'éclipse solaire

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune ! Le refrain de Charles Trenet était une réalité ce jeudi 10 juin, à l'école de Toussaint, près de Fécamp. Le club d'astronomie a posé ses télescopes dans l'établissement, à l'occasion d'une éclipse solaire visible partiellement en France, entre 11 h 11 et 13 h 15.

Les écoliers de Toussaint observent l'éclipse Impossible de lire le son.

Le télescope a permis aux élèves de mieux observer, avec les explications de Philippe Ledoux.

"Être au bon endroit, au bon moment"

"Pouvoir voir une éclipse en vrai, c'est autre chose que sur Internet…", note Philippe Ledoux, qui s'est mué en professeur d'un jour. "Pour voir une éclipse, il faut être au bon endroit et au bon moment, pile poil sous l'ombre de la Lune", a détaillé le bénévole aux classes de primaire, maquettes à l'appui. "Les étoiles, le Soleil… Cela les intéresse beaucoup. Avec l'astronomie, on travaille aussi les maths, la géométrie, etc.", s'enthousiasme Céline Gilles, la maîtresse de CE2-CM1-CM2.

Comme pour l'éclipse totale de 1999, lunettes indispensables pour observer sans s'abîmer les yeux.

Rendez-vous en 2081

Il ne s'agissait ce jeudi que d'une éclipse partielle. Lors de la prochaine éclipse totale de Soleil visible depuis la France, comme en 1999, les écoliers auront bien grandi : elle aura lieu le 3 septembre 2081 !

Le soleil était occulté à 16 %, à Toussaint.