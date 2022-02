Orne. Collecte de lunettes, opérations de nettoyage : les Lions mobilisés

Samedi 12 juin est la "Journée des Lions de France" et à cette occasion, plusieurs actions sont organisées dans l'Orne.

Depuis la Covid-19, des masques traînent un peu partout sur le sol, ainsi que, plus classiquement, des mégots de cigarettes ou des canettes vides. Ce samedi, le Lions club organise un grand nettoyage participatif de La Ferté-Macé. Le rendez-vous des bénévoles est fixé à 14 heures, devant l'hôtel de ville. Une autre collecte de déchets est organisée en forêt d'Ecouves, dans le secteur "Champ de tir / Carrefour du Rendez-vous", à Radon, près d'Alençon. Ce sera là, à partir de 9 h 30. Les Lions d'Alençon organisent aussi une collecte de lunettes, de 9 heures à 17 heures, sur la place de la Magdeleine. En 2017, 2 164 paires avaient ainsi été récupérées et envoyées dans des pays en voie de développement. Samedi matin, les Lions organisent une vente des roses à l'entrée des magasins E.Leclerc de Flers et Carrefour-Market de Saint-Georges-des-Groseillers. Le bouquet est vendu 5 € et les bénéfices iront au profit d'associations de malades d'Alzheimer.