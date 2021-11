Le Robec victime d’un gros coup de pompe

Après les journées chaudes et ensoleillées de la fin mars, le petit ruisseau ne coulait plus, rue Eau de Robec. Le Robec serait-il donc à sec ? Que le passant se rassure, le problème est technique et non pas météorologique.

Après avoir été puisée dans la vraie rivière coulant quelques mètres plus profond, l’eau est acheminée jusqu’à son lit aménagé à ciel ouvert par des pompes de relevage. Or, elles sont tombées en panne. Les nouvelles pompes sont arrivées et devraient être installées d’ici à la semaine prochaine.