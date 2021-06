Départementales 2021. Difficile de mettre un visage sur les candidats RN dans la Manche

Au regard des chiffres mis en avant par les sondages effectués sur les élections régionales, ne pas prendre en compte les candidats du Rassemblement national (RN) serait faire preuve d'un manque profond de lucidité. Mais laisser penser que le parti de Marine Le Pen pourrait jouer un rôle majeur dans la prochaine mandature départementale ne serait pas non plus cohérent.

Si, pour la première fois, le RN présente des candidats dans presque tous les cantons du département, il pourrait bien avoir du mal à remporter la mise, notamment parce que la plupart de ces candidats sont inconnus. Il faudra surveiller de près les cantons de Carentan, Pontorson et Bréhal, où les Franck Simon, Marie-Françoise Kurdziel et Carmen Masson sont désormais bien identifiés et ont parfois brillé. En revanche, dans beaucoup de cantons, les candidats manquent de visibilité, et pour cause : aucun des membres du binôme ne réside sur le territoire, comme à Coutances où le RN a jeté dans l'arène Yannick Bodin et Corinne Bourgeois, deux agriculteurs du sud-Manche.