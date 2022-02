Musique. Le duo havrais Paulownia sort son premier EP

C'est un premier projet qui devrait en appeler d'autres très rapidement. Paulownia, duo havrais composé de Salim Hamzaoui, auteur et interprète, et Tom Wenezoui, musicien, vient de sortir son premier EP intitulé Recueil de Poèmes. Cinq compositions qui vous feront voyager jusqu'à la planète au trésor avant de subitement remettre les pieds sur terre. Un projet introspectif où les doutes se mêlent aux espoirs et où l'envie de réussir donne faim, très faim, et on redemande.