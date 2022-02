Cadeaux. Gagnez tous les jours deux entrées pour le Puy du Fou

Tous les matins, un tirage au sort vous permettra cette semaine de gagner vos deux places pour le parc du Puy du Fou.

Découvrez les nombreux spectacles du parc, comme Le Secret de la Lance, Les Vikings, Le Mystère de la Pérouse, Mousquetaire de Richelieu, Le Bal des Oiseaux Fantômes…

En 2021, pour célébrer son 400e anniversaire, Jean de La Fontaine s'invite au Puy du Fou et embellit son Monde Imaginaire… un incroyable jardin arboré, plein de surprises et de poésie. Entre les plantes sauvages et les fleurs élégantes, les ruisseaux et les arbres tortueux, plus de 40 animaux se sont donné rendez-vous pour donner vie à une douzaine de fables éternelles ou oubliées, servies par les effets spéciaux spectaculaires du Puy du Fou.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65 centimes + prix d'un SMS). Tirage au sort chaque matin du lundi 14 au vendredi 18 juin, entre 8 h 30 et 9 heures dans Normandie matin.