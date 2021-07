Près de Rouen. La Forêt monumentale, une rencontre entre art et nature

Au cœur de la Forêt Verte de Rouen, 13 œuvres d'art ont été disséminées en septembre 2019 dans ses quelque 22 500 hectares de verdure. Formant un parcours de 4 km, cette balade-exposition est le fruit d'une collaboration entre la Métropole Rouen Normandie et l'Office national des forêts.

Parfois déroutantes ou disproportionnées, ces installations ont été pensées par des artistes de nationalités diverses qui ont souhaité faire interagir leur œuvre avec l'environnement naturel, autant qu'avec les visiteurs. L'objectif : remettre en question, non sans une pointe d'humour, l'impact produit par la main de l'Homme sur la faune et la flore au travers d'une expérience ludique et singulière.