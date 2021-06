Le Havre. Aux Bains des Docks, réouverture de tous les espaces lundi 14 juin

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir piquer une tête dans tous les bassins du centre aquatique Les Bains des Docks, au Havre. Actuellement, seul le bassin extérieur de 50 m est ouvert, de 10 heures à 18 heures.

700 baigneurs en simultané

À partir de lundi 14 juin, l'ensemble des espaces seront accessibles, avec une jauge limitée à 50 %. Au total, elle ne pourra donc pas excéder 700 personnes en simultané, dans tous les bassins intérieurs, le bassin extérieur, l'espace fitness et l'espace balnéo. Les horaires d'ouverture seront alors élargis, de 10 heures à 20 heures. Les activités fitness et cours collectifs (aquabike, aquagym, etc.) seront aussi possibles, mais limités en nombre de participants.

À partir du mercredi 30 juin et jusqu'au dimanche 5 septembre, la jauge passera à 1 430 personnes en simultané.

Les soins reprendront au spa le lundi 5 juillet.

L'ouverture à 7 heures le mardi et le jeudi et la nocturne le jeudi jusqu'à 22 heures sont suspendues jusqu'au 5 septembre.

Pratique. Horaires et informations sur les-bains-des-docks.com