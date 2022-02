Cherbourg-en-Cotentin. Les salles de sport rouvrent au public

C'est le Jour J ce mercredi 9 juin pour tous les amateurs de sport qui peuvent de nouveau fouler les tapis roulants. Mais "allez-y mollo", rappelle Alexandre Sanson, responsable de la salle Elancia, située au 6 rue Jules-Dufresne à Cherbourg : "Les premières séances vont surtout servir à retrouver des sensations, et puis après, le niveau revient très vite." Quelques personnes ont malgré tout tenu le rythme pendant les sept mois de fermeture, en venant sur prescription médicale, les mardis, jeudis ou samedis matin. C'est le cas d'Océane Himen, une mordue de sport, qui a fait de la rééducation après une fracture de l'épaule : "C'est vraiment mental, j'ai besoin de me dépenser, de me challenger, c'est pour me défouler", explique-t-elle. Sur les machines, les sportifs enlèvent leur masque, mais les règles sanitaires restent appliquées : "Le protocole est quasiment identique à celui de la dernière réouverture, avec un sens de circulation, du gel hydroalcoolique à disposition, des plaques de plexiglas et la distanciation respectée entre chaque machine", poursuit Alexandre Sanson.

Les salles de sport rouvrent au public

De quoi être rassuré ! Pour le moment, jusqu'à 50 % de la jauge est acceptée dans la salle, et ce jusqu'au mercredi 30 juin. Par ailleurs, sachez que les salles Elancia, labellisées "Salles sport santé", accompagnent les patients dits "Covid long" pendant leur rééducation.