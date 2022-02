Départementales 2021. Des enjeux particuliers dans quatre cantons de la Manche

Le canton de Granville offre une perspective inédite, celle d'un affrontement entre les deux sortants. Depuis plusieurs années, Jean-Marc Julienne fait preuve d'une remarquable filouterie politique qui lui permet toujours de l'emporter, mais Sylvie Gaté voudrait bien mettre fin à la série.

À Quettreville-sur-Sienne, Jean-Claude Heurtaux et Maryse Hédouin pourraient être mis sous pression par le duo Rozenn Oursin (conseillère à Roncey) et Jean-René Binet (maire d'Hauteville). Ce dernier grimpe les échelons quatre à quatre depuis un an. Il pourrait bien être l'une des révélations de la future majorité départementale. Et puis, deux vice-présidentes sortantes sont en danger. À Coutances, Anne Harel avait pris une claque aux municipales face à son binôme Jean-Dominique Bourdin. Ce dernier ne repart pas, mais le scrutin de juin 2020 pourrait bien avoir laissé des traces. Enfin à Condé, Marie-Pierre Fauvel fait face à deux binômes composés d'élus des trois communes clés du canton.