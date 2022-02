Cinéma. "Immersion" : la Manche s'offre un documentaire de 52 minutes

Commandé par Latitude Manche, l'agence d'attractivité du département aux 330 km de littoral, le film Immersion offre aux spectateurs 52 minutes de paysages incroyables et de rencontres avec sept personnalités, par l'entremise de la surfeuse Léa Brassy. Il y a là un conchyliculteur, un sauveteur en mer, un éleveur équin et même la chorégraphe Marion Motin. L'ambiance est intimiste et la mer omniprésente.

Les acteurs du documentaire : Alban Lenoir, Margareth Noël, Léa Brassy, Bazilme Pinel, Yoann Sanson, Clémence Fossard, et le duo de réalisateurs "Captain Yvon". - Alice Bouton

Ce documentaire réalisé par Captain Yvon est une opération séduction. Il invite les Manchois à être fiers de leur territoire et les visiteurs à s'y installer durablement. Immersion sera projeté dans les cinémas locaux jusqu'au 20 septembre.

Le documentaire est aussi disponible sur Internet.